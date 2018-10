MARSIGLIA (FRANCIA) – Marsiglia-Lazio si giocherà giovedì 25 ottobre: l’appuntamento è alle ore 21.00 allo stadio Velodrome di Marsiglia. DOVE VEDERE MARSIGLIA-LAZIO IN TV E STREAMING. Marsiglia-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252, ma anche in diretta tv in chiaro su Tv8. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lazio di europa League. MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain. LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

#MarsigliaLazio: informazioni per chi va in trasfertahttps://t.co/hGuLCnOxtC — Since 1900 (@1900_since) 24 ottobre 2018