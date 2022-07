Marsiglia-Milan, dove vedere l’amichevole dei rossoneri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Proseguono le amichevoli estive per il Milan di Stefano Pioli. Fin qui i rossoneri hanno raccolto tre vittorie (contro Lemine Almenno, Colonia e Wolfsberger) e una sconfitta sorprendente contro lo Zalaegerszegi. Nell’ultima partita contro il Wolfsberger, vinta nettamente per 5-0, il Milan ha convito. Si appresta ora ad affrontare l’amichevole più impegnativa, quella contro il Marsiglia del nuovo tecnico Igor Tudor, ex Verona, chiamato a rimpiazzare Jorge Sampaoli. Marsiglia-Milan dove vederla.

Marsiglia-Milan: orario, probabile formazione e dove vederla in diretta streaming

Il Milan di Pioli affronta il Marsiglia in una delle ultime amichevoli estive precampionato prima dell’ultima contro il Vicenza e l’inizio della stagione. La partita si gioca a Marsiglia, Al Velodrome, il 31 luglio, fischio d’inizio alle 18. E’ possibile vedere la partita su Sportitalia, gratis in diretta tv sul canale numero 60 del Digitale Terrestre. Non è richiesto alcun abbonamento, basterà recarsi sul sito da un dispositivo mobile, oppure scaricare l’app.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic.