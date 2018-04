Marsiglia-Salisburgo streaming-diretta tv, dove vederla (Europa League)

MARSIGLIA (FRANCIA) – Marsiglia-Salisburgo, partita valida come semifinale di andata di Europa League, verrà disputata alle ore 21.05.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

L’incontro tra Marsiglia e Red Bull Salisburgo sarà trasmesso in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport 3, Sky Calcio 2. In diretta streaming, la gara sarà trasmessa su Sky Go, attraverso tablet, smartphone e pc.

PROBABILI FORMAZIONI

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rolando, Rami, Amavi; Gustavo, Lopez; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglou.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Ulmer, Ramalho, Caleta-Car, Lainer; Berisha, Schlager, Samassekou, Haidara; Dabbur, Gulbrandsen.