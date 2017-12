MILANO – Martina Colombari, moglie di Billy Costacurta e una delle showgirl più belle del nostro Paese, si è raccontata ai microfoni de “Il Giorno“. Martina Colombari, a 42 anni, è molto più in forma di ragazze più giovani e ha raccontato a “Il Giorno” alcuni retroscena della sua vita privata:

“Vedo che c’ è un atteggiamento generale in cui non ci si fanno troppi problemi (sia per gli uomini che per le donne) a cercare amanti. Anche se sanno che sono sposata, gli uomini non esitano a proporsi, e credo che lo stesso succeda a mio marito, sebbene non venga a raccontarmelo. Quindi bisogna avere i ricettori a 360 gradi… “.

“Io anoressica? La gente utilizza i social come una volta si andava al bar dello sport. Un conto è un corpo ‘fit’, un altro un corpo malato. Spesso sopporto in silenzio, ma ogni tanto, di fronte a queste accuse assurde, mi parte la mia vena romagnola, rispondo e mordo”.

Foto da Instagram