Marx Lenin ha firmato per la squadra di Togliatti, è solo calcio ma evoca antichi ricordi politici.

Marx Lenin ha firmato per la squadra di Togliatti ed il tutto è avvenuto in Russia. Con la politica non c’entra niente anche se è difficile da crederlo…

Lenin è un calciatore brasiliano che ha appena firmato per una squadra che occupa i bassifondi della Serie B Russa. Ma questa potrebbe essere la sua grande occasione nel calcio europeo.

Infatti Lenin giocava insieme a Vinicius in Brasile ma fino a questo momento non ha avuto la stessa sorta della stellina del Real Madrid.

Perché si chiama Marx Lenin? La spiegazione l’ha fornita lo stesso calciatore nel giorno della sua presentazione in Russia.

Marx non è un omaggio all’ideatore del Manifesto del Partito Comunista, ma è solo l’abbreviazione di Marques, cognome del papà.

Invece Lenin ha una connessione sia con la Russia che con la politica. Infatti la mamma è un’ammiratrice di Lenin e ha voluto aggiungerlo a Marx perché secondo lei suonava bene.

Quindi Lenin è realmente un omaggio al grande protagonista della rivoluzione d’ottobre del 1917.

Ma nonostante la passione per la politica della mamma, il calciatore non la segue e va a giocare in Russia con l’unica speranza di diventare un grande giocatore in Europa come l’amico Vinicius.