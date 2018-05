Massimiliano Allegri: "Douglas Costa fa la differenza. Pensate che nella notte..."

ROMA – La Juventus supera il Bologna e Allegri si gode la condizione fisica strepitosa di Douglas Costa:

” È uno di quei giocatori che fa la differenza, che spacca le partite: stanotte gli è nata la bambina, ha riposato poco e quindi l’ho fatto partire dalla panchina per sfruttarlo a gara in corso”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

Allegri prosegue nella sua analisi: “Dybala sotto i suoi livelli? Finché la partita non si è sbloccata era difficile per tutti, perché gli spazi erano molto stretti, ma nella ripresa ha fatto molto bene anche lui. Come arriviamo alla finale di Coppa Italia? Giocheremo contro un Milan che sta facendo grandi cose ultimamente, ma è una finale e ovviamente giocheremo per vincere, poi penseremo nuovamente al campionato. Se arrivasse il settimo consecutivo sarebbe il più sofferto, proprio perché il Napoli ha fatto cose straordinarie”.