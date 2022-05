Massimiliano Allegri: "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. E venuto l'arbitro e ha espulso me..."

“È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse, ma mi sono arrabbiato. È umano. È venuto l’arbitro e ha espulso me. Giustamente…”.

Massimiliano Allegri infuriato ed espulso a fine partita ai microfoni di Mediaset spiega così le ragioni. “Ma non cambia niente sapere cosa è successo e cosa no, c’è da fare i complimenti all’Inter che ha vinto. Noi usciamo da un’annata in cui non abbiamo vinto neanche un trofeo. Questa rabbia va tenuta per l’anno prossimo quando dobbiamo tornare a vincere”.

La rivincita mancata

“La squadra ha fatto una bella prestazione poi siamo calati nel finale, c’erano un po’ di ragazzi al rientro. C’è amarezza, abbiamo fatto una buona prestazione. Dispiace perché avevamo fatto una bella rimonta in campionato e a Torino non siamo riusciti a fare risultato con l’Inter. Questa poteva essere la rivincita, ma per questa partita ho solo da ringraziare i ragazzi, poi a volte gli episodi sono a favore e a volte contro”.

Il bilancio di fine anno

E ancora: “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante che a gennaio sembrava difficile da conquistare (la qualificazione alla Champions League, ndr), abbiamo fatto una bella rincorsa. Ora ci dobbiamo concentrare per finire nel migliore dei modi e riprendere l’anno prossimo con l’obiettivo di tornare a vincere”.