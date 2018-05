ROMA – Lutto in casa Juve. E’ deceduta nella notte tra lunedì e martedì a Milano Carla Danesi, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] madre di Massimiliano Allegri.

La signora Carla Danesi, 74 anni, era ricoverata a Milano in seguito a un peggioramento delle sue condizioni. Come scrive oggi Il Tirreno, la mamma dell’allenatore juventino aveva lavorato prima come infermiera e poi in un’impresa di pulizie, per poi dedicarsi alla famiglia.

Lascia il marito e due figli. La signora Carla lascia anche il marito Augusto, portuale in pensione, e l’altra figlia Michela, due anni più giovane dell’allenatore bianconero (50 lui, 48 lei). Il funerale è già stato celebrato a Milano, in forma strettamente privata.