Massimo Moratti sta per rilevare la Cremonese. Come con il Monza Berlusconi

ROMA – Mentre la città è piegata dal terribile contagio, a Cremona sta per chiudersi l’era Arvedi. La Cremonese è in vendita, il patron 82enne Giovanni Arvedi sta per cedere le sue quote di maggioranza, dopo 13 anni di presidenza. A rilevarle, e questo è lo scoop del Corriere dello Sport, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti.

Che seguirebbe così Berlusconi nella seconda, effettiva, “discesa” in campo. Romantica come il Monza. Ai piani bassi, dalle vertigini delle finali Champions. La Cremonese langue infatti oggi agli ultimi posti della serie B e impegnata (quando non si sa) a evitare i playout.

L’intenzione di Moratti è di rilevare le quote della società e affidarne le redini al figlio Angelo. Un regalo alla città: il presidente più amato dai tifosi nerazzurri abita infatti a Cremona. Pochi giorni fa, ha donato un milione di euro alla sanità locale, piegata dal virus. (fonte Corriere dello Sport)