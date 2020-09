Alessandro Matri torna alla Lazio. Come svela La Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Elmar Bergonzini, l’ex attaccante sarà uno degli osservatori di Tare.

Infatti il ds biancoceleste è solito servirsi dell’aiuto di suoi uomini di fiducia per scovare i talenti in ogni parte del mondo. Uno di loro, sarà Matri.

Qualche giorno fa, Matri ha ufficializzato il suo addio al calcio ai microfoni di Sky Sport.

“Posso dire di aver realizzato i miei sogni – ha spiegato l’ex attaccante tra le altre di Milan, Cagliari, Fiorentina e Lazio – Quando mi sono affacciato a questo sport, non pensavo che avrei avuto una carriera del genere e che avrei vinto tre scudetti. Non posso lamentarmi di come è andata.

Adesso però smetto. Sono arrivato a prendere questa decisione visto come sono andati i primi sei mesi con il Brescia.

Successivamente sono venuti a mancare un po’ di stimoli e dal campo ho avuto risposte non positive.

Non avevo più voglia di essere sopportato e non fa parte del mio carattere restare in una piazza dove non posso dare ciò che serve.

Dopo che sono rimasto svincolato di richieste ne sono arrivate poche e non ero convinto di nessuna di queste. Ho preferito evitare figuracce.

Mi mancherà la vita da calciatore, ma solo un’occasione importante poteva farmi ripartire.

Mi sono allenato con il Monza, però ha sei attaccanti di ottimo livello e ha un progetto ben chiaro. Deve continuare a puntare sui giovani” (fonti ANSA, La Gazzetta dello Sport e Sky Sport).