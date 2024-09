Matrimonio clamoroso tra l’ex Juve e la giornalista tv: ecco il dettagli che è sfuggito a molti

Il matrimonio è stato celebrato in forma privata questo pomeriggio, mentre domenica si terrà il ricevimento: il dettaglio fa scalpore

Un matrimonio atteso da anni, rinviato a giugno e finalmente celebrato. Non mancavano certo vip e personaggi famosi questo pomeriggio a Villa Oliva, a San Pancrazio, dove Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno celebrato, con rito civile, il loro matrimonio.

Nozze previste per il mese di giugno, poi rimandate dopo che l’ex portiere è stato nominato capo delegazione della Nazionale. L’impegno con Euro 2024 ha spinto la coppia a rinviare le nozze di qualche mese, ma ora il fatidico sì è arrivato. Un matrimonio in forma privata, ma questo non significa senza la presenza di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, cosa del resto naturale considerando chi sono gli sposi.

La relazione tra Buffon e la D’Amico ha fatto molto parlare di sé. La coppia si è unita nel 2013, dopo che l’ex portiere della Juventus ha rotto il precedente matrimonio con Alena Seredova, mentre nel 2016 è arrivato un figlio, Leopoldo Mattia. Ora il matrimonio che è stato celebrato dalla giornalista e scrittrice Francesca Fogar, figlia del noto esploratore Ambrogio.

La coppia ha scelto un rito riservato a pochi familiari e amici intimi. Testimone di lui amici di tutta una vita come Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. La D’Amico, invece, ha scelto l’attrice Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e Angela Pedrini.

Matrimonio Buffon – D’Amico: invitati e assenti

Il rito di oggi sarà seguito domenica da un brunch a Forte dei Marmi, al quale prenderanno gli amici più stretti della coppia.

Non mancheranno ovviamente personaggi del mondo del calcio. Certa, ad esempio, la presenza di Marco Landucci, ex vice allenatore della Juventus con Allegri, che per anni ha allenato proprio Buffon. Non è stata confermata, invece, la presenza del tecnico di Livorno che dalla scorsa estate non guida più la formazione bianconera.

Non molti i dettagli relativi al matrimonio tra Buffon e la D’Amico, che hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata. Una vita divisa tra calcio e tv: l’ex portiere, come detto, è ancora immerso nel mondo del pallone e ricopre l’incarico di capo delegazione in Figc. Per la D’Amico, invece, il calcio è acqua passata ed è ormai da qualche anno che non se n’è occupa più in maniera diretta. Per entrambi però le prossime ore saranno da dedicare totalmente al loro amore e ad un matrimonio atteso da anni.