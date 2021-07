Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon, 61 anni dopo l’ultimo italiano: e non c’è Federer… (foto Ansa)

Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon, 61 anni dopo l’ultimo italiano: e non c’è Federer… Lo sport italiano continua ad incantare a Londra. La Nazionale di Calcio è in finale, dove dovrà vedersela con i padroni di casa, mentre Berrettini è in semifinale dopo aver vinto 3-1 contro Auger-Aliassime.

Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon, 61 anni dopo il mitico Petrangeli

L’impresa del tennista è semplicemente straordinaria perché un italiano non arrivava fino alla semifinale di questo prestigioso torneo da ben 61 anni. L’ultimo a riuscirci è stato Petrangeli ma poi non ha vinto il torneo. Infatti Wimbledon viene disputato dal lontano 1877 ma non è mai stato vinto da un tennista italiano. Questo dato statistico dà l’idea della portata dell’impresa di Berrettini.

E si è messa anche bene perché poche fa, contro ogni pronostico, è stato eliminato Roger Federer. Lo svizzero era il favorito numero uno per il trionfo finale. Infatti Federer è il ‘signore dell’erba’ dato che è il tennista che ha trionfato più volte a Wimbledon (ben 8 successi complessivi).

Senza Federer, il favorito è Djokovic (che in carriera ha vinto 5 tornei di Wimbledon) ma il serbo, per quanto forte, non è inarrivabile come Federer sull’erba. Oltre a Berrettini e Djokovic, sono rimasti in corsa anche Shapovalov e Hurkacz (proprio lui ha eliminato Federer…).

Matteo Berrettini, possibile una finale da sogno con Djokovic

Adesso Berrettini dovrà vedersela con Hurkacz. Sulla carta, non è un impegno proibitivo ma il polacco ha il morale a mille dopo aver eliminato Federer. Nell’altra semifinale, Djokovic è il favorito numero uno contro Shapovalov che è considerato un semplice outsider. Berrettini spera in una finale da sogno contro Djokovic e dopo l’uscita di scena di Federer è più di una possibilità…