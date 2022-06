“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da @wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19″. con un post sul suo profilo Instagram, Matteo Berrettini ha annunciato il suo forfait dal torneo di Wimbledon. Oggi avrebbe dovuto affrontare Garin.

Berrettini si ritira, Djokovic invece vince

Berrettini si ritira. Novak Djokovic invece esordisce e vince. Il serbo, campione uscente, ha superato in quattro set, con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4 il sudcoreano Kwon Son-woo.

Al secondo turno Djokovic affronterà il vincente del match Kokkinakis-Mjchrzak.

Andrea Vavassori, n.256 del ranking, ha concluso al primo turno l’esordio al torneo di Wimbledon, eliminato dallo statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP. Il 27enne torinese è stato battuto con un triplo 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco.

Djokovic: “Non mi vaccino, rinuncio agli Us Open”

Novak Djokovic rimane intanto fermo, e inflessibile, sulle sue posizioni riguardo il vaccino per il Covid anche se questo dovesse costargli, come sarebbe ora a meno che le regole non cambino nel frattempo, la partecipazione agli US Open.

Le autorità degli Stati Uniti, infatti, hanno mantenuto l’obbligo di vaccinazione per coloro che vogliono entrare nel paese, e ciò impedirebbe a Djokovic di giocare l’ultimo Slam della stagione.

Alla domanda, avvenuta nei giorni scorsi in una conferenza stampa in vista di Wimbledon, se sia rimasto sulle posizioni che già gli sono costate l’espulsione dall’Australia e la mancata partecipazione agli Open sui campi di Melbourne, Djokovic ha risposto con un “sì” piuttosto deciso.

“A oggi, tenuto conto delle circostanze – aveva aggiunto il fuoriclasse serbo -, non mi è concesso entrare negli States”.

Mi piacerebbe andarci e giocare lì, ma per il momento non è possibile. Quindi tutto ciò è un’ulteriore motivazione per fare bene qui a Wimbledon”. “Non c’è molto che io possa fare – ha detto ancora -, quindi a oggi rinuncio. Dipende dal governo americano, e non da me”.