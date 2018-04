ROMA – Dal calcio professionistico al Grande Fratello, questo è il curioso percorso di Matteo Gentili.

Una carriera professionistica di tutto rispetto

Matteo Gentile, difensore classe 1989, è stato autore di una carriera nel calcio professionistico di tutto rispetto. Ha vestito, tra le altre, le maglie di: Vicenza Calcio, Atalanta, Spezia e Reggina. Ha chiuso il suo percorso calcistico nel Real Forte Querceta. L’Unione Sportiva Dilettantistica Real Forte dei Marmi-Querceta è una società calcistica italiana con sede nelle città di Forte dei Marmi e Querceta di Seravezza, in provincia di Lucca.

Noto per la sua relazione con Paola Di Benedetto

Il nome di Matteo Gentili, negli ultimi giorni, è balzato agli onori delle cronache rosa per le sue vicende sentimentali.

Dopo quattro anni, a gennaio, si è interrotta la sua storia d’amore con la bellissima Paola Di Benedetto, showgirl vicentina protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi in cui si è lasciata andare alla passione con Francesco Monte.

Matteo Gentili cercherà un nuovo amore in un altro reality show, il Grande Fratello. Sarà fortunato come Paola Di Benedetto? Lo scopriremo presto.