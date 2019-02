Matteo Salvini allo stadio per Lazio-Milan (VIDEO), i tifosi sui social: "Porta sfortuna..."

ROMA – Matteo Salvini è arrivato allo Stadio Olimpico di Roma per seguire dalla tribuna la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Lazio ed il suo Milan. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte è un grande tifoso del Milan e quando può ama seguire la sua squadra del cuore dallo stadio. Quest’anno, la sua presenza non ha portato molto fortuna ai rossoneri che a Roma non hanno ancora vinto e che sono usciti dall’Europa League sotto i suoi occhi. Questi precedenti sfortunati non sono passati inosservati ai tifosi del Milan che hanno espresso la loro preoccupazione per la presenza di Salvini all’Olimpico attraverso alcuni tweet.

Matteo Salvini allo stadio per Lazio-Milan, la reazione dei tifosi sui social

Lo dico ora: Salvini porta jella al milan. #laziomilan — izecson90 (@mirra_luigi) 26 febbraio 2019

Sta andando tutto secondo i piani:#salvini è sugli spalti e il #milan sta giocando di merda.#LazioMilan#CoppaItalia — Luce Rosselli (@LuceRosselli) 26 febbraio 2019

Ma a salvini per le partite dell’ac milan non possono dare il daspo? — Lidią (@ciaolavigne) 26 febbraio 2019

Salvini è allo stadio.

Se la scienza non mente, il Milan dovrebbe perdere.#LazioMilan — Charlotte (@myownblue) 26 febbraio 2019

Ma perché Salvini Deve andare a tifare il Milan pure allo stadio, ma porca puttana — Rislade (@Rislade) 26 febbraio 2019

Salvini adesso mi deve rovinare anche il gesto di piatek… Basta non ti è bastata l’Italia lasciamelo stare il Milan. — Calabrone RossoNero (@oliviero84) 25 febbraio 2019

Salvini allo stadio = Milan sconfitto al 100%#LazioMilan #CoppaItalia — Mai ‘na gioia (@Una_Gioia_Mai) 26 febbraio 2019