Blitz dice

Dieci giorni al 4 maggio. Ieri 22 aprile ancora 3.370 nuovi casi. Le due cifre non si tengono, l’una contraddice l’altra. Troppi contagi giornalieri e troppo vicino il 4 maggio. Ma 4 maggio è ormai fissato e si spera migliaia contagi al giorno non sia cifra fissa. Per ora però conti senza oste coronavirus