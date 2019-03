Matuzalem ricoverato in ospedale a Viterbo, è in stato confusionale: ignote le cause

VITERBO – Francelino Matuzalem è stato ricoverato in stato confusionale all’ospedale Belcolle di Viterbo. Matuzalem ha alle sue spalle una lunga carriera in Italia con le maglie di Lazio, Napoli, Bologna, Genoa e Piacenza. Stando a quanto riporta viterbonews24.it, l’ex centrocampista brasiliano è arrivato in ambulanza nella struttura sanitaria nella giornata di venerdì, ma se ne ha avuto notizia soltanto nelle ultime ore. Ancora sconosciute, al momento, le cause del suo stato di salute.

Matuzalem vanta una lunga carriera in Serie A

In carriera ha giocato complessivamente 524 partite mettendo a segno 55 gol. Ha mosso i suoi primi passi italiani nel Napoli. Successivamente ha proseguito la sua carriera in Serie A con le maglie di Brescia e Piacenza. Le ottimi prestazioni italiane, lo hanno portato allo Shakhtar Donetsk, club di grande tradizione sia in Ucraina che a livello internazionale. Dopo tre anni in Ucraina, si è trasferito in Spagna al Real Saragozza. Qui è stato notato dalla Lazio che lo ha voluto riportare in Italia.

Nella Capitale ha disputato cinque stagioni brillanti, le migliori della sua carriera. Prima di appendere gli scarpini al chiodo, ha avuto altre tre esperienze di livello in Italia con Genoa, Bologna e Hellas Verona. Dopo Matuzalem è volato negli Stati Uniti ed infine ha chiuso la carriera tra i dilettanti laziali del Monterosi.

fonte: viterbonews24.it.