Matuzalem vignetta Kristicic Brocchi foto Instagram scatena bufera social

ROMA – L’ex calciatore Matuzalem è finito nella bufera social per una vignetta di dubbio gusto dove “celebrava” gli infortuni di Kristicic e Brocchi, due calciatori che ha messo ko con entrate davvero pericolose. Ovviamente, il suo post non è passato inosservato e ha raccolto moltissime offese soprattutto da parte dei tifosi della Lazio e della Sampdoria che lo hanno accusato di anti sportività.

Questo perché Brocchi giocava con la Lazio e Kristicic con la Sampdoria. Il suo post non ha infastidito solamente i tifosi della Lazio e della Sampdoria ma anche molti altri appassionati di calcio.

Matuzalem, il riassunto della sua carriera da calciatore professionista.

Nel corso della sua lunga carriera da calciatore professionista, Matuzalem ha girato il mondo giocando in sei Nazioni (Brasile, Italia, Spagna, Stati Uniti, Ucraina e Svizzera) per un totale di 524 presenze con 55 gol all’attivo. L’ex calciatore ha giocato in Brasile con la maglia del Vitoria, ha giocato in Italia vestendo le maglie di Napoli, Piacenza, Brescia, Lazio, Genoa, Bologna, Hellas Verona e Monterosi.

Ha giocato in Spagna con il Real Saragozza, ha giocato negli Stati Uniti a Miami, ha disputato tre stagioni in Ucraina vestendo la maglia dello Shakhtar Donetsk e ha avuto anche una esperienza in Svizzera con la maglia del Bellinzona.

Nella sua bacheca, ci sono dieci trofei. Non ha mai vestito la maglia della Nazionale Brasiliana di calcio ma con la Under 17 del Brasile, ha vinto il Mondiale in Egitto nel 1997. Due anni dopo, con la maglia del Brasile Under 20, ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati sudamericani in Argentina.

Con i club, ha vinto 9 trofei. Ha vinto 4 campionati in Brasile con la maglia del Vitoria, ha vinto due campionati ucraini con la maglia dello Shakhtar Donetsk, ha vinto una Supercoppa di Ucraina sempre con lo Shakhtar Donetsk, ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la Lazio. Questi due, sono gli unici trofei conquistati in Italia.