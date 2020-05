LISBONA (PORTOGALLO) – Il mondo del calcio è in lutto per la morte, ad appena 43 anni, di Maurício Hanuch.

L’ex calciatore argentino ha giocato soprattutto in patria ma in Europa è noto per la sua esperienza con la maglia dello Sporting di Lisbona.

Hanuch ha giocato in Portogallo dal 1999 al 2003 ed è stato anche compagno di squadra di un giovanissimo Cristiano Ronaldo.

Prima di morire, Hanuch ha svelato alcuni aneddoti sull’attuale attaccante della Juventus.

Stando a quanto dichiarato da Hanuch, Cr7 era sempre il primo a presentarsi agli allenamenti.

Il baby Ronaldo era già un perfezionista e lasciava il campo di allenamento solamente dopo aver corretto ogni errore.

Hanuch è stato ricordato in maniera affettuosa proprio dallo Sporting con il seguente comunicato stampa.