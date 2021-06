Maurizio Costanzo alla Roma come consulente comunicazione. Un omonimo? No, è proprio lui FOTO ANSA

La Roma vuole Maurizio Costanzo come consulente per la comunicazione, lo titola oggi Il Messaggero. In molti avranno pensato a un caso di omonimia, e invece no: è proprio il Maurizio Costanzo presentatore. Noto tifoso proprio della Roma il conduttore televisivo e giornalista potrebbe entrare a far parte dello staff giallorosso come consulente. D’altronde Costanzo della comunicazione è un esperto e ci ha costruito sopra tutta la sua lunga carriera.

Maurizio Costanzo alla Roma?

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti la Roma ha intenzione di ingaggiare Maurizio Costanzo come consulente. Il popolare giornalista e conduttore tv, di fede romanista (una volta in radio disse: “Ho sofferto più per la Roma che per amore”) metterà a servizio della comunicazione del club giallorosso la sua esperienza, un po’ come fece in passato con Francesco Totti.

Vedremo se la cosa andrà in porto e soprattutto cosa succederà con Josè Mourinho, un altro che ha fatto della comunicazione con i giornalisti uno dei suoi punti più caratterizzanti.

Calciomercato Roma, Pellegrini verso il Barcellona?

Intanto la Roma prosegue anche sul fronte calciomercato. Pellegrini, costretto a lasciare la Nazionale e a non disputare l’Europeo a causa di un infortunio, è richiesto dal Barcellona. Tanto che il Mundo Deportivo ha dedicato la prima pagina di oggi all’offerta dei blaugrana ai giallorossi per il centrocampista in scadenza di contratto nel 2022. E proprio per questo il club blaugrana non sarebbe disposto nemmeno a esercitare la clausola rescissoria da trenta milioni di euro. Clausola prevista nel contratto del giocatore, ma avrebbe offerto a Tiago Pinto una cifra inferiore.