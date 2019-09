Maurizio Sarri allenamento Juventus dopo polmonite è il primo

TORINO – Maurizio Sarri per la prima in campo, oggi alla ‘Continassa’: il tecnico, “in ripresa” dopo la polmonite che l’ha colpito a metà agosto, ha “diretto parzialmente” l’allenamento della Juventus, tornata al lavoro dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico.

Assenti, oltre ai nazionali, Higuain e Douglas Costa, che hanno usufruito di due giorni supplementari di riposo, informa la società bianconera. L’argentino e il brasiliano torneranno allo Juventus Training Center venerdì.

I prossimi impegni della Juventus di Maurizio Sarri, il calendario.

E’ il momento di prendere appunti per tutti i tifosi bianconeri in vista delle prossime sfide di campionato: la Lega Calcio ha diramato l’elenco ufficiale di anticipi e posticipi dalla prossima giornata, la terza, quella in casa della Fiorentina (anticipata alle ore 15:00 di sabato 14 settembre), fino alla sedicesima del girone di andata.

Un derby, quello d’Italia con l’Inter di Antonio Conte della settima giornata si giocherà alle 20:45 di domenica 6 ottobre allo stadio San Siro, mentre l’altro, quello cittadino con il Torino, è in programma alle 20:45 di sabato 2 novembre all’Olimpico. Anticipato anche il primo turno infrasettimanale della stagione, quello della 5′ giornata in casa del Brescia: si giocherà alle 21:00 di martedì 24 settembre.

Ecco l’elenco completo: