ROMA – Maurizio Sarri ha annullato il contratto d’affitto della sua villa a Varcaturo, Napoli.

La disdetta, così come riporta Il Mattino, è avvenuta 15 giorni fa e Sarri lascerà la casa a fine maggio. La risoluzione del contratto potrebbe essere motivata dal trasloco in un’altra zona, non necessariamente legata a temi di calciomercato.

Una disdetta, però, può significare anche che De Laurentiis e Sarri sono ancora molto distanti sul tema del rinnovo del contratto. Il presidente tornerà in Italia nelle prossime ore e in agenda ha un colloquio con Sarri per convincerlo a restare.

Incombe però il Chelsea. Abramovich stravede per Maurizio Sarri e avrebbe individuato in lui l’erede di Antonio Conte, via dopo due stagioni e una Premier League vinta. I Blues sono attirati dall’allenatore del Napoli, ma c’è una clausola da 8 milioni di euro da pagare e anche il contratto di Conte, da 9 milioni di sterline con scadenza 2019 infonde prudenza.