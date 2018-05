NAPOLI – Il Chelsea fa sul serio per Maurizio Sarri. Il club di Roman Abramovich infatti non si lascia spaventare di certo dalla clausola di 8 milioni di euro. Anzi, i Blues sono pronti a versare tutti i soldi. Lo staff del tecnico del Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta già studiando l’inglese da settimane. Il dopo Sarri? Aurelio De Laurentiis pensa a Marco Giampaolo ed Unai Emery. E sullo sfondo restano Rafa Benitez e Carlo Ancelotti.

Il magnate russo è rimasto affascinato dal gioco offensivo e spettacolare del Napoli e ora non ha più dubbi: vuole Sarri per il dopo Antonio Conte, che ha sì vinto una Premier League (2016-2017), ma non ha mai entusiasmato per l’atteggiamento messo in campo. Il Chelsea si è già mosso e ha avuto diversi contatti con Alessandro Pellegrini, il procuratore del tecnico dei partenopei.

Scrive La Gazzetta dello Sport: