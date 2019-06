Maurizio Sarri alla Juventus, il Napoli lo “riabbraccia” con un video scaramantico

ROMA – Il Napoli per “riabbracciare” a proprio modo Maurizio Sarri, che allenerà la Juventus, ha pubblicato sui propri social network un video con gli auguri ironici di alcuni tifosi intervistati in giro per le vie della città campana. Il filmato, accompagnato dalla didascalia ‘Bentornato in Italia Mr Sarri!’, mostra alcuni napoletani che ammettono: “Sarri è amato, gli abbiamo voluto bene” e poi ancora “Buon lavoro, sei sempre nei nostri cuori”, ma c’è anche chi l’ha buttata sullo sfottò e sull’inevitabile scaramanzia.

“I napoletani gli hanno voluto bene” dice un anziano tifoso degli azzurri, “buon lavoro e stai sempre nel nostro cuore, però…” dice un altro, mentre tutti stringono in mano corni, amuleti, cartelli con il numero 17 e fanno gesti scaramantici. In primo piano poi appare un teschio accompagnato da un corno. “Ti auguro di battere il record del Napoli – dice ancora un tifoso – 91 punti e secondo posto”. “Auguri”, “buon campionato”, “ti auguriamo di vincere l’Europa League”, sono altri messaggi. (fonte YOUTUBE)