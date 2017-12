NAPOLI – “Crisi? Abbiamo fatto 206 punti in 91 partite, alla media di 2,26 a gara. Se per otto giorni abbbiamo segnato di meno non posso mettere in discussione 28 mesi di lavoro”. Lo ha detto Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro il Feyenoord in Champions League, rispondendo alle critiche per il ko con la Juventus. “Negli ultimi dieci giorni – ha spiegato il tecnico del Napoli – abbiamo fatto cinque gol in tre partite, dov’è la crisi dell’attacco?”.

“Abbiamo mosso la palla meno velocemente del solito e fatto qualche passaggio in orizzontale più del solito, è vero ma non abbiamo nessun problema, se non qualche acciacco di troppo e qualche giornata storta. Ma questo rientra nella normalità di una squadra. La reazione dopo la Juve ci sarà sicuramente, ma non dobbiamo perdere fiducia nei nostri mezzi per una partita in cui il risultato era contro ma dalla quale usciamo convinti che siamo cresciuti tanto, anche se io ci ho sofferto”, dice il tecnico del Napoli.

La polemica a distanza tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti

Poi ancora schermaglie a distanza con Spalletti: «Si augura il Napoli ottavo per giocare solo in campionato come l’Inter? Io auguro a lui di arrivare ottavo, così facciamo gli scontri diretti…».