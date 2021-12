Maurizio Zamparini è ora fuori pericolo. L’ex proprietario del Palermo, 80 anni, era finito in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico. Ora però sta meglio ed è stato dimesso dalla rianimazione. “Al momento è un po’ agitato” ha detto Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo ai tempi della Serie A, “spero possa avere una rapida ripresa”.

Maurizio Zamparini in terapia intensiva per complicaizoni improvvise seguite ad un’operazione all’addome

Nei giorni scorsi l’ex presidente del Venezia e del Palermo è stato ricoverato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine e le sue condizioni erano sembrate subito molto gravi. Zamparini era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’addome e dopo una complicazione improvvisa era finito in terapia intensiva. Ieri era stato dimesso dalla terapia intensiva ed era stato portato in reparto dopo che le sue condizioni di salute si erano stabilizzate. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 dicembre, arriva la notizia del suo netto miglioramento.

“Solo la moglie è entrata nella sua stanza”

Rino Foschi ha detto di aver sentito anche la moglie: “Mi ha detto che è già sveglio, anche se un po’ agitato. Al momento solo lei è potuta entrare nella stanza dove lui si trova per un saluto fugace”. L’ex dirigente prosegue: “Sono stati giorni di apprensione per me. Dopo la recente perdita del figlio, Zamparini è parecchio provato. Adesso spero che per lui la ripresa possa essere rapida e che possa tornare presto a casa. Con Maurizio ho passato anni indimenticabili, sono contento che sia uscito dalla terapia intensiva”.