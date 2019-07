Mauro Icardi, tra Inter e Juventus spunta… il Napoli. Pronti 60 milioni

ROMA – E se per Mauro Icardi tra Inter e Juventus spuntasse… il Napoli? Aurelio De Laurentiis, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in effetti potrebbe ribaltare la possibile scacchiera di mercato che in queste ore si è andata a creare. Possibile e teorica scacchiera di mercato che per ora è così composta: Edin Dzeko all’Inter, Gonzalo Higuain alla Roma e Mauro Icardi alla Juventus. Scacchiera piena zeppa, bisogna sottolinearlo, di condizionali e se.

Scacchiera che il Napoli è pronto a ribaltare inserendosi all’improvviso con sessanta milioni cash. Sessanta milioni che De Laurentiis sarebbe pronto a spendere per portarsi a casa Mauro Icardi.

Con Manolas già portato a casa, con James Rodriguez in arrivo e con Icardi il Napoli prenderebbe così tre top player per non dare più alibi a Carlo Ancelotti. Fosse così l’obiettivo sarebbe finalmente una rincorsa, meno faticosa, alle squadre più forti d’Europa. Juventus compresa.

Intanto il Napoli continua la trattativa anche per Jordan Veretout. La Fiorentina è ferma sulla richiesta di 25 milioni, ma il diesse Giuntoli non vuole andare oltre i 15.

Non resta che aspettare le prossime settimane. Perché questo calciomercato sarà davvero lungo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.