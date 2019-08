ROMA – Alla Juventus? Al Napoli? Alla Roma? Fermo all’Inter? Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Per ora è impossibile prevederlo. Icardi, racconta la Gazzetta, si è promesso alla Juventus. E, sempre al momento, Napoli e Roma, non sono riusciti a fargli cambiare idea.

A incontrare i dirigenti di Napoli e Roma sarebbe stata Wanda Nara. Wanda Nara che però avrebbe preso tempo. Il vero obiettivo di Icardi, infatti, è la Juventus.

Icardi prende tempo, l’Inter invece vuole trovare una soluzione il prima possibile. Tanto che Marotta, come racconta sempre la Gazzetta, lo avrebbe invitato a valutare anche le offerte di Napoli e Roma.

Il Napoli intanto sta giocando le sue carte. Nelle ultime ore, dopo una prima chiamata di Aurelio De Laurentiis, anche Ancelotti ha chiamato l’attaccante argentino per cercare di convincerlo.

“Ancelotti – racconta il Corriere dello Sport – ha spiegato a Maurito come intende utilizzarlo, quanto sarebbe importante nel gioco del Napoli che ha in mente. Naturalmente ha potuto spendere la carta Champions e ha fatto leva sulla voglia di rivincita del calciatore dopo tutto quello che è successo all’Inter negli ultimi mesi. L’ex tecnico del Bayern e del Real, che è stato fondamentale anche per strappare il sì di Manolas, è convinto di aver toccato i tasti giusti, ma sa bene che l’ultima parola spetta all’argentino”.

