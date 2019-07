Mauro Icardi, il Napoli propone lo scambio con Insigne. La Juve…

ROMA – Il tormentone anche quest’estate ormai è partito. La domanda è semplice: cosa farà Mauro Icardi? Resterà all’Inter? Andrà all’estero? Andrà alla Juventus? A queste nelle ultime ore si è aggiunta una nuova domanda: andrà al Napoli? Già, il Napoli. Ma perché il Napoli? Facciamo un po’ di ordine. O almeno proviamoci. Aurelio De Laurentiis, in pubblico e a parole, ha smentito l’ipotesi ma, come spiega la Gazzetta dello Sport, sotto traccia il Napoli qualche mossa la sta giocando sulla scacchiera.

De Laurentiis sembra che abbia provato anche la carta dello scambio. Lo scambio tra la punta argentina dell’Inter e Lorenzo Insigne. Offerta però respinta dall’Inter. La società nerazzurra, infatti, vuole soldi. E li vuole cash. Ma il mercato è appena iniziato. Così come l’estate.

Estate che Wanda Nara ha deciso di battezzare con un bel viaggio a Ibiza.

Ma cos’è successo? E’ successo che Wanda Nara martedì mattina era a Ibiza dove alloggiava al Gran Hotel. E indovinate chi c’era a Ibiza nelle stesse ore? Tal Fabio Paratici che altro non è che l’uomo mercato della Juventus. Solo un caso?

Il problema è che c’è chi giura, spergiura e giuda di nuovo di aver avvistato la moglie e agente di Mauro Icardi intenta a parlare con il dirigente bianconero.

“Ciao Ibiza, a prestissimo. A Milano solo per 6 ore e viaggio di nuovo. Next Stop Sardegna”. Questo il messaggio di Wanda prima di ripartire per Milano. Messaggio inviato su Instagram ai suoi 5 milioni e passa di fan.

Ma indovinate un po’ dov’è andato Fabio Paratici dopo il blitz a Ibiza? A Milano. Solo un caso?

Di certo c’è solo una cosa: la telenovela Icardi è appena iniziata.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.