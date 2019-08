ROMA – Mauro Icardi sui social mostra la sua nuova casa a Milano.

L’attaccante nerazzurro ha pubblicato su Instagram una serie di post contenenti di quella che sarà la sua prossima abitazione, in zona Porta Nuova. “La mia nuova casa sta arrivando”, ha svelato l’argentino. Nel mentre, non è da meno Wanda Nara che via social dà appuntamento ai telespettatori di “Tiki Taka” per domenica e poi annuncia il no dell’Argentino al Monaco.

Resta il dubbio: che fine farà Icardi? Ormai manca poco, pochissimo, all’inizio del campionato e soprattutto manca poco, pochissimo, alle fine del calciomercato.

Icardi davvero resterà all’Inter? O si troverà una soluzione all’ultimo momento?

Al momento è impossibile fare ipotesi. Da quando Edin Dzeko ha rinnovato con la Roma, infatti, su Icardi restano le ipotesi Napoli e Juventus. Juventus che però prima di poter pensare a Icardi dovrebbe vendere almeno uno tra Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.

Il Napoli che in queste ore sta definendo l’acquisto di Lozano, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe già presentato la sua offerta per l’attaccante argentino: soldi, si parla di quaranta milioni, più Milik.

Come andrà a finire? Non resta che aspettare le prossime ore, i prossimi giorni.

Fonte: Instagram, Corriere dello Sport.