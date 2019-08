Mauro Icardi, l’Inter accetterà l’offerta del Napoli? Le ultime notizie

ROMA – Mauro Icardi, a che punto siamo? Difficile dirlo dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Difficile dirlo dopo il gol bellissimo di Paulo Dybala in amichevole. Le cronache delle ultime ore parlano di una possibile offerta all’argentino da parte del Napoli. Che offerta? Il Corriere dello Sport la sintetizza così: “Offerti a Wanda Nara 6,5 milioni di ingaggio più bonus, per l’Inter pronto un assegno da 50 milioni. Nell’affare anche Milik”. Riuscirà il Napoli a convincere l’Inter? Chissà.

Veramente il Napoli si priverebbe di Milik? Chissà. Non resta che aspettare le prossime ore. Forse i prossimi giorni. Forse il 2 settembre.

Intanto Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha scritto una lunga lettera indirizzata a Wanda Nara.

Eccone uno stralcio:

“(…) In questa lunga e tormentata estate – scrive Ivan Zazzaroni – avete ricevuto tre proposte serie più una. Da Roma, Napoli, Monaco e più o meno velatamente dalla Juve, la “più una”, da sempre la vostra destinazione preferita. A inizio agosto avevate anche deciso di accettare quella della Roma, poi, improvvisamente, siete tornati indietro: quando l’Inter ha preso Lukaku e la Juve l’ha perso. In quel momento si è riattivato il circuito delle suggestioni bianconere, e addio Capitale (…).

L’ideale, si illudono al Napoli, sarebbe che la Juve si sfilasse una volta per tutte lasciando aperta una sola strada: ma dubito che Paratici abbia intenzione di favorire la trattativa che consegnerebbe Maurito alla concorrente diretta. Quel suo “per ora” dopo “Icardi non ci interessa” suona come una sentenza di corte.

E allora tocca a te, a voi. Hai una grande occasione, Wanda: come agente, puoi restituire un grande attaccante al campo; come consorte, rilanciare la carriera di tuo marito che ti ha sempre ascoltata”.

