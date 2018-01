ROMA – Sembra sempre più vicino il passaggio del calciatore Mauro Icardi al Real Madrid. Le visite mediche sono già state fatte nei primi giorni di gennaio e l’offerta sul piatto sarebbe arrivata: 110 milioni di euro dal club spagnolo all’Inter, il valore della clausola rescissoria per il calciatore. L’accordo non sarebbe ancora ufficiale, ma la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, ci tiene a far sapere che è vicino o almeno a provocare. E così su Instagram ha pubblicato un foto con didascalia allusiva: “Madrid, viaggio di…lavoro”.

Marco Gentile sul sito del Giornale scrive che da tempo il Real Madrid di Florentino Perez fa la corte a Icardi, il cui contratto con l’Inter non scadrà prima del 30 giugno 2021. Il calciatore avrebbe una clausola valida solo per l’estero e nel mese di luglio che gli permette di giocare altrove per 110 milioni di euro: