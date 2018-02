MILANO – Giornate abbastanza movimentate per Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter è ko per infortunio ma ha fatto parlare ugualmente per le sue vicende social (qui l’approfondimento). Mauro Icardi ha smesso di seguire Wanda Nara e Marcelo Brozovic e di tutta risposta la sua donna e il suo compagno di squadra hanno fatto lo stesso.

Molti gridavano alla crisi di coppia e a un possibile “triangolo” con l’inserimento di “Epic Brozo”. Ma oggi ecco la pace. Mauro Icardi ha postato uno scatto con Wanda Nara al Duomo di Milano e successivamente la coppia ha fatto tappa a San Siro per Inter-Crotone.

Passeggiata romantica al Duomo

A San Siro per Inter-Crotone