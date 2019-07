ROMA – Wanda Nara riaccende la telenovela dell’estate. Quale telenovela? Quella del trasferimento del marito, tal Mauro Icardi.

Ma cos’è successo? E’ successo che Wanda Nara martedì mattina era a Ibiza dove alloggiava al Gran Hotel. E indovinate chi c’era a Ibiza nelle stesse ore? Tal Fabio Paratici che altro non è che l’uomo mercato della Juventus. Solo un caso?

Il problema è che c’è chi giura, spergiura e giuda di nuovo di aver avvistato la moglie e agente di Mauro Icardi intenta a parlare con il dirigente bianconero.

“Ciao Ibiza, a prestissimo. A Milano solo per 6 ore e viaggio di nuovo. Next Stop Sardegna”. Questo il messaggio di Wanda prima di ripartire per Milano. Messaggio inviato su Instagram ai suoi 5 milioni e passa di fan.

Ma indovinate un po’ dov’è andato Fabio Paratici dopo il blitz a Ibiza? A Milano. Solo un caso?

