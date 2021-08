Maverick Vinales sospeso dalla Yamaha in MotoGp: "Ha danneggiato il motore della sua moto?"

Maverick Vinales è stato sospeso dalla Yamaha. Il pilota spagnolo è accusato dall’azienda giapponese di aver danneggiato volontariamente la sua moto. Lo avrebbe fatto durante il Gp di Stiria. Risultato: Vinales non correrà in Austria. E probabilmente non correrà più per il resto della stagione.

Maverick Vinales sospeso dalla Yamaha

Il team Yamaha ha deciso di sospendere Maverick Vinales, che quindi non correrà il Gp d’Austria in programma nel fine settimana. Secondo Yamaha – che ha diffuso un comunicato per rendere nota la sua decisione – il pilota spagnolo “avrebbe agito per danneggiare il motore della sua Yzr-M1 durante il Gp di Stiria“.

Il comunicato della Yamaha

Attraverso un comunicato ufficiale, la Yamaha ha spiegato che la scelta è arrivata “per un’operazione irregolare non giustificata durante l’ultimo weekend del gran premio di Stiria. La decisione è stata presa dopo approfondite analisi della telemetria e dei dati. La conclusione è che le azioni di Vinales potevano potenzialmente causare danni rilevanti al motore, seri rischi allo stesso pilota e possibili pericoli anche per i suoi colleghi. Decisioni sulle prossime gare saranno prese dopo analisi ancor più dettagliate e discussioni tra Yamaha e il pilota”.

Vinales lascerà la Yamaha a fine anno

Vinales avrebbe comunque lasciato la Yahama a fine anno. La sensazione è che i rapporti tra pilota e scuderia si siano deteriorati a un punto tale, che entrambi hanno provato a forzare la mano per anticipare lo strappo.