Maxi Lopez ha attaccato duramente Wanda Nara durante la trasmissione tv “Los Angeles de la Mañana”. Secondo il calciatore, i suoi figli avrebbero il coronavirus per colpa della showgirl.

Lo sfogo di Maxi Lopez è riportato dal Corriere dello Sport.

“Sono indignato, è una donna incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di quella vacanza, chi poteva capirli?”.