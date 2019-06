Maxwell, l’ex calciatore dell’Inter denunciato dalla moglie per violenze

ROMA – L’ex terzino di Inter, Barcellona e Psg Maxwell Scherrer è stato denunciato lo scorso 27 marzo a Belo Horizonte dalla moglie, Giulia Andrade, per violenze e minacce di morte. Lo racconta SportMediaset.

La moglie del calciatore ha raccontato agli inquirenti che ha subito minacce e aggressioni più volte nel corso della loro relazione. L’attuale dirigente del Psg ha respinto però le accuse: “Sono tutte bugie, dimostrerò la mia innocenza”.

La donna, sposata con l’ex calciatore dal 2006, ha raccontato nel dettaglio diverse presunte violenze subite: nel 2012 si sarebbe fratturata due dita dopo essere stata aggredita da Maxwell. Nel 2015, dopo aver subito minacce di morte, la donna ha raccontato di essere stata picchiata nuovamente con dei calci alla gamba sinistra. L’aggressione sarebbe avvenuta a Miami e in quell’occasione Maxwell avrebbe tolto la corrente dalla stanza e l’avrebbe chiusa all’esterno. Nell’aprile 2018 il calciatore, racconta Giulia Andrade, l’avrebbe minacciata di nuovo: “Vedrai cosa ho intenzione di fare con te”. Tre mesi dopo, la decisione della ragazza di tornare a Belo Horizonte con i 4 figli.

Secondo l’avvocato della donna, Leonardo Salles, il tribunale avrebbe già varato una misura protettiva: all’ex difensore è vietato avvicinarsi a lei, inviare messaggi o addirittura chiamarla. Maxwell ha rilasciato una dichiarazione attraverso il suo ufficio stampa nella quale si discolpa: “Mi dispiace di vedere come una persona con cui ho vissuto, la madre dei miei meravigliosi figli, usare la legge in questo modo. Per il bene dei miei figli proverò la mia completa innocenza e che è tutto una bugia. Per rispetto della madre dei miei figli, non farò ulteriori commenti”.

Fonte: SportMediaset.