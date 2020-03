PARIGI (FRANCIA) – Sospiro di sollievo per il Psg e per la Nazionale Francese, Kylian Mbappé non è stato contagiato dal coronavirus. Il tampone ha dato esito negativo. Come scrive il quotidiano francese l’Equipe, il fuoriclasse francese si è sottoposto al tampone per vedere se era affetto da coronavirus dopo due giorni in cui è stato costretto a saltare gli allenamenti per dei problemi di salute.

Se il test avesse confermato la positività di Mbappé, la partita di Champions League tra il Psg ed il Borussia Dortmund sarebbe stata sicuramente rinviata. Per fortuna Mbappé non ha il coronavirus e quindi il match verrà disputato regolarmente (anche se a porte chiuse). Mbappé ci sarà? E’ difficile. L’attaccante francese non ha il coronavirus ma è comunque fortemente debilitato da una brutta influenza con mal di gol e febbre.

Per i francesi, si tratta della partita più importante della stagione. La gara di andata, disputata a Dortmund, si è conclusa sul risultato di due a uno per i tedeschi. Il Psg era passato in vantaggio con un gol di Neymar ma poi è stato steso dalla doppietta del baby fenomeno norvegese Haaland. Tra qualche ora, il Psg cercherà la rimonta per accedere ai quarti di finale di Champions, con o senza Mbappé…