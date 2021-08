Kylian Mbappé, il Real Madrid si è fatto ufficialmente avanti con il Psg per avere il giocatore con un’offerta da 160 milioni. L’indiscrezione arriva dalla Spagna ed è stata diffusa dai media locali.

Real Madrid offre al Psg 160 milioni per Mbappé

La proposta dei “blancos” ai parigini arriva prima che il campione del mondo si liberi a parametro zero nel giugno del 2022. Per ora non ci sarebbe stata risposta da parte del club della capitale francese, che però starebbe entrando nell’ordine delle idee di cedere il calciatore. Il club parigino che ha appena ingaggiato Leo Messi, non è infatti intenzionato a prolungare il contratto di Mbappé.

In caso di una sua partenza arriverebbe a Parigi il brasiliano Richarlison dell’Everton, che di recente con la Seleçao olimpica del suo paese ha vinto l’oro ai Giochi di Tokyo.

Cristiano Ronaldo al Manchester City?

Cristiano Ronaldo era stato nominato come un possibile sostituto di Mbappé. Essendo però, il Psg, intenzionato a puntare su Richarlison, nel caso il campione portoghese lasciasse la Juventus in questo frangente di calcio mercato, potrebbe finire al Manchester City. A proporsi agli inglesi sarebbe stato lui stesso. Vedremo cosa accadrà: certamente però, la partenza di Mbappé aprirebbe nuovi scenari.