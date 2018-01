TORINO – “Higuain lavora tanto per la squadra, come lui nessuno. Alla Juve fa 20 gol ma può vincere i titoli, dall’altra parte (Napoli, ndr) ne ha fatti 36 ma non ha vinto nulla”. Nessuna crisi del ‘Pipita’ secondo Benatia, semplicemente un compito di sacrificio rispetto al passato:

“Questo fa la differenza – ha spiegato il difensore marocchino a Premium Sport -, non mi interessa se fa gol o meno e credo neanche a lui, è felice e vince”. Benatia è poi tornato sulla corsa scudetto, smontando le opinioni di chi pensa che la lotta per il titolo sia limitata a Juventus e Napoli:

“Presto per dirlo, la Lazio sta facendo molto bene, l’Inter è sempre in corsa. Noi e il Napoli siamo avanti, ma non siamo da soli a lottare per lo scudetto”.