MILANO – CHI, settimanale italiano del gruppo Mondadori, nel suo ultimo numero parla in maniera approfondita di Melissa Satta. CHI l’avrebbe avvistata alle Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng ma secondo il settimanale non si tratterebbe di un ritorno di fiamma.

Secondo CHI, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avrebbero ritrovato il dialogo durante il matrimonio di Gloria Patrizi. Poi avrebbero trascorso un po’ di tempo insieme al figlio Maddox. Insomma, tra la Satta e Boateng sarebbe tornato il sereno ma non l’amore.

Successivamente, CHI parla anche degli incontri tra Melissa Satta ed il calciatore del Milan Alessio Romagnoli. Secondo CHI, i due sarebbero usciti insieme sia a Milano che a Ibiza. Se la Satta è single, non si può dire lo stesso di Alessio Romagnoli. Come scrive CHI, Alessio Romagnoli è fidanzatissimo con una giovane modella. Riportiamo di seguito, l’articolo di CHI.

“Non è la prima volta che Alessio e Melissa vengono sorpresi insieme. Era successo anche a Milano.Segno che tra i due c’è un legame, un’amicizia o forse, anche altro. Già, ma lo stesso Romagnoli risulterebbe fidanzatissimo con una giovane modella. “Chi” nel momento in cui riporta la notizia dei molteplici avvistamenti tra la Satta e il capitano del Milan, lo fa dopo aver verificato le fonti, appurando la veridicità dei fatti ed essersi assicurato che , dinanzi a quella notizia, non ci saranno nuove arrabbiature di Melissa” (fonte CHI).

Dopo aver mosso i suoi primi passi nella Roma, nonostante fosse un grande tifoso della Lazio, Alessio Romagnoli ha trovato la sua definitiva consacrazione tra le fila del Milan. E’ considerato uno dei difensori centrali più forti del nostro campionato e fa parte in pianta stabile della rosa della Nazionale Italiana di calcio allenata da Roberto Mancini. E’ stato richiesto da molti club ma il Milan se lo tiene stretto.