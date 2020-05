Melissa Satta-Boateng, secondo figlio in arrivo dopo la riappacificazióne? (foto Ansa)

MILANO – E’ tornato il sereno tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng.

La coppia starebbe pensando ad un secondo figlio per fare compagnia al loro Maddox.

A svelarlo è la stessa Satta durante una diretta con i suoi fan sui social network.

Le dichiarazioni dell’ex velina sono riportate da gossipetv.com.

“Un altro figlio? Certamente sì. Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina, non saprei”.

Come detto, la sua storia d’amore con Boateng procede a gonfie vele anche dopo il trasferimento del calciatore ghanese in Turchia.

Kevin Prince Boateng era tornato a giocare in Italia per stare vicino alla Satta ma l’offerta del Besiktas era troppo importante per essere rifiutata.

In Turchia, Kevin Price Boateng ha giocato sei partite segnando due gol.

Tutte le sue prestazioni sono state di alto livello ed è già diventato un beniamino dei tifosi della squadra di Istanbul.

Prima di andare a giocare con il Besiktas, Boateng aveva chiuso la sua esperienza italiana con la Fiorentina con 15 presenze e 1 gol al Napoli.