IBIZA – La crisi sembra passata. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati ad andare d’amore e d’accordo. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ad Ibiza con il figlio Maddox di 5 anni. Melissa Satta ha pubblicato alcune storie Instagram che lasciano intendere come abbia fatto pace con Boateng.

Nella prima ha scritto “vado a cena con quest’uomo qui (Boateng appunto…)”. Nella seconda ha pubblicato un mazzo di rose rosse con un cuore come emoticon (dono ricevuto dal suo Kevin Prince).

Kevin Prince Boateng ha appena archiviato la sua esperienza al Barcellona, dove ha vinto il campionato pur scendendo in campo in appena tre occasioni, per tornare al Sassuolo, dove aveva fatto benissimo nella prima parte di stagione.

I neroverdi lo considerano in uscita ma non è da escludere che possa rimanere a Reggio Emilia nel caso in cui non trovasse un’altra destinazione all’altezza della situazione. Kevin Prince Boateng è un calciatore professionista da quindici anni. Ha vestito le maglie di Hertha Berlino, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Francoforte, Sassuolo e Barcellona.

Con tutte queste squadre ha messo insieme 402 partite con 61 gol. Kevin Prince Boateng ha fatto parte di tutte le selezioni tedesche, fino all’under 21, ma alla fine ha deciso di far parte della Nazionale Ghanese di calcio ( a differenza del fratello che invece ha accettato la convocazione della Nazionale Tedesca di calcio ).

Con la maglia del Ghana, Kevin Prince Boateng è sceso in campo 14 volte segnando 2 gol. Di recente, ha polemizzato con la federazione per non essere stato convocato nell’ultima Coppa d’Africa in corso in Egitto.

Kevin Prince Boateng ha vinto cinque trofei (1 campionato italiano, 1 campionato spagnolo, 1 coppa di Germania, 1 coppa di lega inglese e 1 supercoppa Italiana). Nel corso della sua carriera, ha giocato sia a centrocampo che in attacco. Di recente, viene utilizzato come “falso nove”.