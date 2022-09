Pantani, mistero senza fine. Come è morto Pantani? La Commissione Antimafia sulle infiltrazioni criminali, su giochi e scommesse, ammette: Si’ “non è escluso che i clan abbiano infiltrato il Giro d’Italia “.

E poi:”Poche verità sulla sua squalifica dalla corsa e sul decesso ci sono state lacune investigative “. Parola del senatore Giovanni Endrizzi, veneto di Belluno, due legislature in quota Cinquestelle, noto educatore professionale nel campo delle dipendenze patologiche, presidente della Commissione parlamentare. Dunque inchiesta chiusa. In queste ore gli atti arrivano alla Procura di Rimini, impegnata nella terza indagine.

TROPPE OMBRE SULLA MORTE DEL CAMPIONE

Marco Pantani è morto il 14 febbraio 2004. Aveva 34 anni. Era al tramonto di una splendida carriera che ha avuto il suo storico apice nel 1998 con la cosiddetta “doppietta Giro-Tour”. Espulso dal Giro d’Italia 1999 per un eccesso (vero,falso?) riscontrato (come?) di ematocrito. Travolto dal clamore mediatico della vicenda. È caduto in depressione e in un vortice di cocaina, psicofarmaci, antidepressivi inarrestabile. E la morte è sopraggiunta nella stanza di un albergo di Rimini in circostanze tuttora oggetto di discussioni.

INTERROGATO VALLANZASCA, IL BOSS DELLA COMASINA

Il mistero Pantani ha registrato una clamorosa svolta nel 1999. Quando il re della malavita milanese raccontò dal carcere – e lo ha ripetuto alla Commissione parlamentare – di essere venuto a conoscenza da un detenuto camorrista che Pantani non avrebbe concluso il Giro d’Italia. Consigliandolo di scommettere sulla vicenda.

Apriti cielo! Sono partite due inchieste (Napoli e Forlì) sulle scommesse clandestine peraltro subito archiviate. Allora è subentrata la Commissione Endrizzi che ha concluso il suo lavoro la settimana scorsa, ammettendo le troppe ombre che avvolgono il caso Pantani. Tocca ora alla Procura di Rimini tirare le conclusioni. Per la terza volta. Il popolo del “Pirata” incalza, mamma Tonina non si da’ pace. Tutto il ciclismo invoca la verità. E non dimentica.

SABATO 17 IL MEMORIAL PANTANI. DA FORLÌ A CESENATICO

Per ricordare il campione romagnolo ogni anno si organizza una corsa internazionale. Sabato scatta il Memorial dalla piazza centrale di Forlì (ore 11 ). Arrivo a Cesenatico, passando dalla casa di Pantani. Tappa di 188,6 km. Al via 22 squadre di cui 11 World Tour. Presenti Nibali con l’Astana e Bernal con la corazzata Ineos. E tanti altri big del ciclismo internazionale. Al via anche Diego Ulissi, Pozzovivo, Cimolai, Nizzolo, Modolo, Velasco.

MEMORIAL PANTANI, DIRETTA TV ALLE 11 SU OA SPORT

Orario di partenza: 11.00, Orario di arrivo: 15.40/16.00

La corsa sarà trasmessa in differita da RaiSport. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta live su OA sport.