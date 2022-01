Mercato Juventus, Arthur e Ramsey vicini alla cessione. Per il centrocampo ci sono Zakaria e Rovella

La Juventus è pronta a chiudere un colpo di mercato a gennaio. Secondo le ultime notizie i bianconeri sarebbero pronti a cedere sia Arthur e Ramsey in questa sessione di calciomercato.

Mercato Juventus, Arthur e Ramsey vicini alla cessione

Prima di comprare però la Juve deve vendere. Ci sarebbe l’offerta dell’Arsenal per Arthur. Il blitz londinese di Federico Pastorello, agente del nazionale brasiliano, avrebbe prodotto l’arrivo di un’offerta vera e propria per il centrocampista ex Barcellona. I Gunners si sarebbero convinti ad andare oltre ad un prestito secco. Nell’incontro di ieri il procuratore di Arthur avrebbe convinto gli inglesi a chiedere alla Juventus il calciatore in prestito oneroso per 18 mesi. I bianconeri, inoltre, aspettano l’uscita di Aaron Ramsey, che sembrerebbe essere ad un passo dal Crystal Palace.

Rovella e Zakaria in entrata

Movimenti in uscita che faciliterebbero quelli in entrata. La Juventus infatti, in caso di cessione dei due calciatori sopracitati, sarebbe pronta a prendere Rovella. Il centrocampista del Genoa, già acquistato dai bianconeri nel gennaio scorso, potrebbe anticipare così il suo arrivo a Torino. Inoltre è sempre calda la pista che porta a Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Il centrocampista svizzero, in scadenza, vorrebbe un contratto per i prossimi 5 anni e il club tedesco monetizzare per non perderlo a zero a giugno.