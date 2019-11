MOSCA (RUSSIA) – Il Belgio continua il suo cammino da record nelle qualificazioni ad Euro 2020 ma perde Mertens per infortunio. Il calciatore del Napoli è stato sostituito al 52′ di Russia-Belgio. Mertens è uscito dal campo dopo aver subito un duro intervento nell’area di rigore avversaria. Dopo aver subito il colpo, Mertens è caduto male sul terreno di gioco e si è infortunato. I primi responsi fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli visto che si parla solamente di una botta, nulla di grave.

I tifosi del Napoli che stavano vedendo la partita del loro beniamino, hanno iniziato ad esprimere la loro preoccupazione per il suo infortunio in tempo reale: “E ora cosa facciamo? Già siamo in crisi, non possiamo perdere anche l’unico calciatore che sta giocando bene, l’unico che segna, il nostro Ciro…”.

Siamo in attesa di un bollettino medico ufficiale ma Mertens sarebbe uscito dal campo a scopo precauzionale visto che il Belgio aveva già conquistato la qualificazione ad Euro 2020. Il Belgio ha vinto lo stesso numero di partite dell’Italia ma ha una differenza reti migliore, quindi è la squadra più forte di queste qualificazioni ad Euro 2020. Contro la Russia, il Belgio ha vinto 4 a 1 grazie ai gol di Romelu Lukaku, di Thorgan Harzard e di Eden Hazard (autore di una doppietta).