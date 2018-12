NAPOLI – Il Napoli ha battuto il Bologna con un gol segnato da Dries Mertens nel finale di partita. L’attaccante belga, subito dopo aver segnato la rete, ha deciso di esultare dedicando il gol a Koulibaly, bersagliato a San Siro da insulti razzisti: “Kalidou è per te…”. Un bel gesto che dimostra come lo spogliatoio del Napoli si sia stretto intorno a Kalidou Koulibaly.

Video, Mertens ha dedicato il gol a Koulibaly

Mertens porta a spasso il pallone con le mani. Il Napoli segna. ⚽️ Ma non e’ la Juve e quindi non ci sara’ nessuna polemica. pic.twitter.com/5qcrCd3KhL — DNA GOBBO (@1897dnagobbo) 29 dicembre 2018

Forza Napoli sempre, Mertens. pic.twitter.com/3RJFf5Mv3O — Tony Il Napoletano. (@TonyAladin1929) 29 dicembre 2018

Napoli-Bologna 3-2: doppio Milik e Mertens all’88’, Ancelotti vola ancora https://t.co/AuBbFbeZGZ pic.twitter.com/6RZ3Da6wvs — Corriere della Sera (@Corriere) 29 dicembre 2018