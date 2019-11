Messi: “Solo a un calciatore ho chiesto la maglia. Ecco chi è”

ROMA – Leo Messi, intervistato TyC Sports, racconta di aver chiesto solo una volta, nella sua lunga carriera, la maglia ad un avversario.

Di chi si tratta? Si tratta di… Zinedine Zidane.

“La maglia non chiedo mai di cambiarla a fine partita con altri giocatori, ma una volta – racconta Messi durante l’intervista – ho chiesto una maglietta a Zidane. In generale, se un argentino gioca con una squadra avversaria, la cambio con lui. Ma se nessuno me la chiede, non faccio a nessuno una simile richiesta”.

In questa stagione Messi, come sempre, sta garantendo gol e assist. In questa prima parte dell’anno, in undici partite Leo Messi, 32 anni, ha segnato 9 gol e fornito 5 assist.

In campionato al momento il Barcellona è primo in classifica, insieme al Real Madrid (guidato proprio da Zidane), con 25 punti. Un punto il vantaggio sull’Atletico Madrid e il Siviglia.

In Champions il club catalano, nello stesso girone dell’Inter, è primo con 8 punti dopo quattro partite davanti al Borussia Dortmund e, per l’appunto, la truppa guidata da Antonio Conte.

Il Barcellona in Champions giocherà il 27 novembre contro il Borussia Dortmund. Chissà con chi deciderà di scambiare la maglia Leo Messi.

Fonte: TyC Sports.