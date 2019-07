ANTIGUA – Messi si è dimostrato un campione dentro e fuori dal campo. Il fuoriclasse del Barcellona sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Antigua dopo essere arrivato terzo nell’ultima edizione della Coppa America con la maglia dell’Argentina. Qui Messi si è dimostrato un campione di disponibilità. Il fuoriclasse del Barcellona ha realizzato il sogno di Mackenzie, 11enne londinese in vacanza ad Antigua, e di altri bambini che stavano giocando a pallone in spiaggia. L’attaccante del Barcellona si è unito a loro e si è divertito in loro compagnia.

Prima di partire per le vacanze ad Antigua, Messi è tornato sull’arbitraggio di Argentina-Brasile, partita che non ha permesso alla sua squadra di accedere alla finalissima della Coppa America. Secondo Messi, l’Argentina sarebbe stata eliminata da un arbitraggio a favore dei padroni di casa del Brasile (che poi hanno vinto la coppa in finale contro il Perù). Le dichiarazioni di Lionel Messi sono riportate dall’Ansa.

“Non è stato equo, non ha nemmeno rivisto le azioni al var, ha sempre favorito il Brasile. Non è una scusa per giustificare la nostra sconfitta, il Brasile gestisce tutto, gioca in casa e per questo oggi influenza molto la Conmebol. Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una grande partita ma l’arbitro ha preso decisioni in favore del Brasile, su tutte le giocate dubbie ha fischiato a loro favore. Vi faccio un esempio, le due azioni dei rigori negati a Aguero e Otamendi. Si sono stancati di fischiare calci di rigore e quindi hanno deciso di non andare neanche a rivedere le azioni al var, nonostante le azioni fossero chiarissime, è incredibile”.

Messi gioca con alcuni bambini ad Antigua, video da YouTube.

Messi gioca con i bambini sulla spiaggia di Antigua come se fosse una persona qualsiasi.