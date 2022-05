Messi: “Il Covid mi ha lasciato danni permanenti ai polmoni”

A pochi giorni da Italia-Argentina, Lionel Messi ha trattato diverse tematiche nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tyc Sport. Tra i vari argomenti, c’è stato anche il Covid. Infatti, questo virus avrebbe lasciato danni permanenti ai polmoni del fuoriclasse argentino.

«La verità è che mi ha colpito molto duramente – ha svelato Lionel Messi -. I sintomi che ho avuto sono molto simili a quelli della maggioranza delle persone che lo hanno avuto. Molta tosse, mal di gola, febbre.

Ma il calvario per me è iniziato dopo. Il Covid mi ha lasciato degli strascichi importanti: mi ha danneggiato i polmoni. Non ho potuto allenarmi, sono tornato, ho provato ad allenarmi, ma non riuscivo a correre. Per un mese e mezzo non ho potuto correre.

Non ho avuto paura, ma le notizie le ascoltiamo… Ho riniziato prima di quanto avrei dovuto ed è stata una scelta sbagliata. Per provare a bruciare i tempi ho finito per farmi male, ma non ce la facevo più a restare a casa senza giocare a calcio. Poi, tornato sul campo, abbiamo perso con il Real Madrid e quella sconfitta ci ha ucciso».